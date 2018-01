Bovespa perde 0,09% hoje, mas avança 6,80% no mês O Ibovespa, principal indica da Bolsa de Valores de São Paulo, terminou o dia com leve desvalorização, de 0,09%, aos 41.931 pontos. No mês, contudo, o índice acumulou alta de 6,80% e, no ano, os ganhos até agora são de 25,34%. Depois de ter testado novamente os 42 mil pontos, ao subir 0,49% e bater a máxima de 42.175 pontos, se aproximando do recorde intraday (estabelecido durante um pregão, e não em fechamento), de 42.308 pontos atingido no último dia 23, a Bolsa passou para o vermelho, com os investidores embolsando lucros neste último pregão de novembro. A realização de lucros, que fez o Ibovespa bater a mínima de 41.497 pontos (em queda de 1,13%), foi puxada pelo desempenho negativo das bolsas norte-americanas, que reagiram mal à desaceleração da atividade dos gerentes de compras de Chicago em novembro para 49,9, abaixo da previsão dos analistas de 54,8 e do resultado de outubro (54,8). Variações abaixo de 50 sugerem enfraquecimento da atividade. No fim da tarde (horário de Brasília), contudo, as Bolsas de Nova York inverteram o sinal e passaram a operar em alta. Às 18h24, o índice Dow Jones e o Nasdaq avançavam 0,30% e o S&P-500 subia 0,42%. A melhora externa fez com que o Ibovespa reduzisse as perdas e até testasse novamente o terreno positivo, mas a influência não foi suficiente para garantir um fechamento em alta do mercado acionário doméstico.