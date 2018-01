Bovespa perde 0,20% apesar do vencimento de opções A Bolsa de Valores de São Paulo terminou o dia em baixa, apesar do vencimento de opções ocorrido hoje, que manteve a bolsa no terreno positivo durante toda a manhã. O Ibovespa, principal índice, fechou com desvalorização de 0,20%, aos 43.508 pontos. O índice oscilou entre a máxima de +1,04% e a mínima de -0,45%. O volume negociado foi robusto, influenciado pelo vencimento de opções, e totalizou R$ 4,82 bilhões. O mercado acionário viveu seu último exercício de opções de 2006 influenciado pela informação, divulgada na noite de sexta-feira, de que a Petrobras estará recompondo 5% de suas ações para posterior cancelamento. A notícia bagunçou consideravelmente o comportamento do mercado e concentrou as atenções do dia. O impacto da notícia da Petrobras foi de alta nas ações da companhia, contrabalançando o efeito negativo da queda no preço do petróleo no mercado internacional (de 1,92% em Nova York). A ação preferencial da Petrobras registrou ganho de 0,32%. É a primeira vez na história que a companhia toma essa providência, num claro recado ao mercado de que considera que o preço de seus papéis está subvalorizado. O anúncio feito pela empresa, contudo, não quer dizer que a medida venha a ser tomada. Ela não é obrigada a fazê-lo, mas já teve repercussão significativa. Durante a tarde, findo o exercício de opções, a Bovespa voltou a focar o mercado externo. Quando as Bolsas de Nova York inverteram o sinal e passaram a operar com perda, o Ibovespa acompanhou. Depois de dois recordes consecutivos de fechamento do índice de ações mais tradicional dos Estados Unidos, o Dow Jones, os investidores buscaram realizar lucros hoje. Às 18h25, o Dow Jones recuava 0,07%, o Nasdaq cedia 1,08% e o S&P-500 registrava baixa de 0,38%.