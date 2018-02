Bovespa perde 1,04% no dia, com vencimento de opções O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, encerrou em queda de 1,04%, aos 37.160 pontos. O índice oscilou entre a mínima de -1,10% e a máxima estável. A Bovespa ficou ao sabor do vencimento de opções sobre ações durante toda a manhã, deixando um pouco em segundo plano as influências do mercado externo. Do volume total negociado na Bolsa hoje, de R$ 3,45 bilhões, R$ 1,095 bilhão correspondeu a negócios decorrentes do exercício. A coqueluche do dia foi a Telemar, cujas ações preferenciais fecharam em alta de 0,85%, enquanto as ações ordinárias despencaram 18,83%. No meio da manhã, as ações de Telemar chegaram a representar quase 30% dos negócios totais da Bolsa. Os investidores reagiram ao parecer da Comissão de Valores Mobiliários, divulgado na sexta-feira à noite, definindo que os detentores de papéis ordinários não poderão votar na assembléia que tratar da reestruturação da companhia, deixando a decisão para os detentores de preferenciais. O comportamento das Bolsas em Nova York também não ajudou a Bovespa a operar em alta. Após as consecutivas valorizações da semana passada, as bolsas norte-americanas fecharam em queda, em realização de lucros, tendo como pretexto a alta do petróleo.