Bovespa perde 3,22%, prejudicada por Petrobras O mercado acionário brasileiro aprofundou a queda esta tarde, renovando as mínimas por volta das 14h30. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, chegou a recuar 3,22%, para 41.450 pontos. Esta é a menor pontuação desde o dia primeiro de dezembro, quando o Ibovespa fechou com 41.327 pontos. As ações preferenciais da Petrobras, as de maior peso no Ibovespa, mantém-se em forte baixa: às 14h30, os papéis cediam 4,16%. Enquanto isso, o contrato de petróleo para fevereiro recuava 3,01% na Bolsa Mercantil de Nova York.