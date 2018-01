Bovespa: POP gira R$ 1,354 mi no 1º dia de negócios O POP (Proteção do Investimento com Participação) registrou 59 negócios em seu primeiro dia de funcionamento, movimentando R$ 1,354 milhão no mercado à vista da Bolsa de Valores de São Paulo. O primeiro negócio foi registrado às 11h15, entre as corretoras Votorantim e Indusval, a R$ 46,50 com o POP de Petrobras de capital protegido a R$ 45,00 e participação de 70%, com vencimento em agosto de 2007. Esse POP registrou, ao todo, 29 negócios, seguido por Petrobras PN com participação de 80% e capital protegido de 80%, com 17 transações; Telemar PN com 70% e capital de R$ 30,00 (7 negócios); Vale PNA com 70% e R$ 60,00 (5 negócios) e Vale PNA com 80% e R$ 55,00 (1 negócio). Todos os papéis negociados hoje têm vencimento em agosto de 2007. Foram autorizadas à negociação POPs vinculados a oito ativos com vencimentos de seis meses e um ano, em agosto de 2007 e fevereiro de 2008. O portfólio inicial do POP é composto por sete empresas e também pelo certificado de PIBB (Papéis Índice Brasil Bovespa): Petrobras PN, Vale do Rio Doce PNA, Bradesco PN, Usiminas PNA, Telemar PN, Itaú PN, Companhia Siderúrgica Nacional ON e PIBB CI. O POP é um produto misto de ações e contratos de opções sobre ações.