Bovespa reabre negócios com ações da Americel e da Telet Após esclarecimentos enviados pela Americel e pela Telet, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) reabriu os negócios com ações de emissão das companhias. As empresas enviaram os seguintes esclarecimentos: ?Americel S.A. vem informar, pela presente, que, considerando o Fato Relevante e a Convocacao para Assembleia Extraordinaria publicados nesta data em jornais de grande circulacao e considerando tambem o que dispoe o artigo 137, paragrafo 1 da Lei das S.A.s, o acionista dissidente de deliberacao da referida Assembléia Geral Extraordinaria a ser realizada em 30 de junho de 2006 podera exercer o direito de reembolso das acoes de que, comprovadamente, ja era titular na data da primeira publicacao do Edital de Convocacao da Assembleia, ou seja, daquelas acoes que era titular ate o final do pregao de 13 de junho de 2006.? ?Telet S.A. vem informar, pela presente, que, considerando o Fato Relevante e a Convocacao para Assembleia Extraordinaria publicados nesta data em jornais de grande circulacao e considerando tambem o que dispoe o artigo 137, paragrafo 1 da Lei das S.A.s, o acionista dissidente de deliberacao da referida Assembléia Geral Extraordinaria a ser realizada em 30 de junho de 2006 podera exercer o direito de reembolso das acoes de que, comprovadamente, ja era titular na data da primeira publicacao do Edital de Convocacao da Assembleia, ou seja, daquelas acoes que era titular ate o final do pregao de 13 de junho de 2006.?