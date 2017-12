Bovespa recua 0,24%, com realização de lucros A Bovespa fechou hoje em queda de 1,62%, a 41.016 pontos, . O volume de negócios de R$ 2,52 bilhões. O Ibovespa oscilou entre a máxima de 41.068 pontos e a mínima de 40.574 pontos. A Bolsa paulista passou hoje por uma realização de lucros, após ter batido ontem o vigésimo recorde de pontuação do ano e na esteira da queda do mercado internacional. Esse ajuste técnico é visto por especialistas com tranqüilidade e não significa a interrupção da trajetória de alta da Bolsa. Como a alta da Bovespa tem sido acelerada, contudo, nada mais natural do que fazer uma parada para respirar. Hoje, a deixa para essa pausa foi dada pelas bolsas norte-americanas, que operam em queda, após dados divulgados mais cedo terem mostrado expansão inesperada da atividade no setor de serviços em abril e terem estimulado a alta do juro dos títulos do Tesouro norte-americano. O índice ISM de serviços subiu em abril para 63 (ante 60,5 em março), quando o esperado era queda para 59.