Bovespa recua 0,54%, com realização de lucros O principal índice da Bovespa caiu hoje 0,54% e fechou em 41.751 pontos. O volume de negócios foi de R$ 2,51 bilhões. O Ibovespa oscilou entre a máxima de 41.985 pontos e a mínima de 41.417 pontos. A espera pela decisão e pelo comunicado do Federal Reserve ( Fed, banco central dos EUA), que saiu hoje à tarde, estimulou os investidores a iniciarem o pregão já embolsando os lucros dos últimos dias, depois de sucessivos recordes históricos que levaram a Bolsa ontem a atingir os 42 mil pontos. Essa queda chegou a se acentuar por algum tempo após a divulgação do comunicado do Fed, mas a Bolsa paulista acabou reagindo e diminuiu a perda. Conforme operadores, o comunicado foi considerado "confuso", sinalizando, por um lado, que o aumento de 0,25 ponto percentual no juros feito hoje não será o último, e por outro, que a economia norte-americana dá sinais de desaquecimento moderado em alguns segmentos, como o de imóveis.