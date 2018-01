Bovespa recua 0,63% e dólar sobe a R$ 2,064 Os mercados financeiros continuam esta tarde a operar no Brasil no ritmo de seus pares norte-americanos. Enquanto, nas Bolsas de Nova York, o índice Dow Jones cedia 0,48% e o Nasdaq recuava 0,56%, às 14h22 (de Brasília), o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, operava em baixa de 0,63%, aos 45.357 pontos. O Ibovespa opera hoje apenas no terreno negativo. Até o horário citado, o índice havia oscilado entre a mínima de -0,90% e a máxima estável. A ação mais importante do mercado brasileiro, Petrobras PN, recuava 0,70%, prejudicada pela queda de 0,65% no preço do petróleo na Bolsa Mercantil de Nova York. No mercado de câmbio, o dólar comercial registrava alta de 0,19%, a R$ 2,064. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros, o dólar negociado à vista também avançava 0,19%, a R$ 2,0635.