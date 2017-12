Bovespa recua 1,26% e termina na mínima do dia A Bovespa caiu novamente hoje, seguindo movimento de ontem. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, fechou a quinta-feira em baixa de 1,26%, aos 37.807 pontos, mínima pontuação do dia. Este é também o nível mais baixo da Bolsa paulista desde o dia 30 de março deste ano (quando encerrou aos 37.776 pontos). O volume de negócios hoje foi baixo, de R$ 2,66 bilhões. O índice oscilou entre a máxima de 38.591 pontos e a mínima. A Bolsa viveu um dia de alta volatilidade por conta das incertezas nos EUA quanto à próxima decisão do Federal Reserve (banco central norte-americano) sobre a taxa básica de juros na economia. Enquanto as Bolsas nova-iorquinas registravam alta hoje, a Bovespa já estava no território negativo. Quando as bolsas inverteram o sinal nos EUA, a Bolsa paulista aprofundou a queda, até encerrar na mínima.