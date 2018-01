Bovespa recua 1,46% com temor de recessão nos EUA O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, bateu nova mínima esta tarde, reagindo à divulgação do fraco índice de atividade industrial dos gerentes de compras dos Estados Unidos. O índice, anunciado às 13 horas (de Brasília) pelo Instituto para Gestão de Oferta (ISM, na sigla em inglês), caiu para 49,5 em novembro, de 51,2 em outubro, contrariando a previsão média do mercado, que era de alta para 52,0. Foi a primeira vez desde abril de 2003 que o índice ficou abaixo do nível de 50, o que indica retração da atividade econômica. A reação imediata dos mercados financeiros foi negativa. O juro de 10 anos do título do Tesouro dos EUA derreteu, batendo na mínima de 4,4055%, sugerindo que os investidores aumentaram suas apostas de novo corte na taxa básica de juros norte-americana, o que poderia dar impulso ao crescimento econômico. No mercado acionário, a reação também foi de desvalorização. As Bolsas de Nova York acentuaram suas perdas e levaram consigo a Bovespa, que na mínima caiu 1,46%, para 41.331 pontos. Às 13h59 (de Brasília), o índice Dow Jones cedia 0,65%, o Nasdaq recuava 1,01% e o S&P-500 registrava baixa de 0,61%. Na Bolsa paulista, o Ibovespa tinha perda, no mesmo horário, de 1,27%, para 41.399 pontos. O presidente do comitê responsável pela pesquisa do ISM, Norbert Ore, alertou, contudo, que "é cedo demais para falar em recessão da atividade industrial, que são seis meses consecutivos abaixo do nível de 50".