Bovespa recua após dados de imóveis nos EUA A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) inverteu o leve sinal de alta que exibia na abertura dos negócios e passou a operar apenas no terreno negativo, por conta da forte queda no dado de vendas de imóveis usados nos EUA. O número apresentou o maior recuo dos últimos 18 anos em março, com as baixas temperaturas afetando a demanda. As vendas de imóveis usados caíram 8,4% em março para a média anual de 6,12 milhões, de 6,68 milhões de imóveis em fevereiro - dado revisado. O Ibovespa, principal índice da Bolsa paulista, firmou-se em baixa ainda pela manhã, quando foi divulgado o dado americano. Às 14h14, o índice tinha desvalorização de 0,74%, aos 48.796 pontos, após cair 1,14% no pior momento do dia, para 48.602 pontos. Nos EUA, o índice Dow Jones oscila entre leves altas e baixas, enquanto o Nasdaq e o S&P 500 operam em baixa. No horário citado, o Dow Jones subia 0,19%, o Nasdaq cedia 0,06% e o S&P-500 registrava baixa de 0,15%.