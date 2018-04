Bovespa recua com piora das Bolsas de Nova York A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) renovou a pontuação mínima do dia, acompanhando a piora do mercado acionário em Nova York, e voltou a realizar lucros, com os investidores aproveitando para embolsar o lucro acumulado. Às 15h08, a Bovespa cedia 0,52%, aos 49.150 pontos. O Dow Jones, da Bolsa de Nova York, recuava 0,22% e o Nasdaq, 0,21%.