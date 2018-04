Bovespa recua em reação à cautela com exterior A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) abriu em queda, sinalizando que os investidores poderão adotar uma postura mais cautelosa. Às 10h15, a Bolsa caía 0,21%, aos 46.824 pontos. A preocupação com a inflação nos Estados Unidos, explicitada na ata do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), divulgada ontem, aumentou um pouco mais hoje com a alta surpreendente, de 1,7%, dos preços dos bens importados pelos EUA em março ante previsão de aumento de 0,6%. O dado sugere que há pressões inflacionárias externas migrando para o país e eleva ainda mais a expectativa com a divulgação amanhã do PPI (preços ao produtor). Outro indicador norte-americano que também surpreendeu negativamente foram os pedidos de auxílio-desemprego, que cresceram 19 mil na última semana (a estimativa era de queda de 1 mil pedido). Após esses indicadores, os índices futuros em Nova York ampliaram o sinal de baixa. Teles Após quatro recordes consecutivos, a Bovespa ontem deu uma parada e fechou abaixo dos 47 mil pontos. A desvalorização da Bolsa só não foi maior por causa forte valorização dos papéis de Telemar, que devem continuar no foco dos investidores. As ações preferenciais (PN) de Telemar dispararam 11% e TMAR preferencial classe A (PNA) subiu 7,23%, depois de a controladora do grupo Telemar ter informado que fará ofertas públicas pelas ações PN da Tele Norte Leste e da Telemar Norte Leste. Mas como as preferenciais de Telemar já subiram muito - acumulam alta de 22,49% neste mês de abril - os investidores podem querer realizar lucros em cima do papel. O mercado também acompanhar a estréia hoje de mais duas companhias no Novo Mercado: a JHSF Participações, do setor de construção e a Heringer, produtora de fertilizantes.