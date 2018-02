Bovespa reduz perdas com alta das ações da Vale O índice Ibovespa da Bolsa de Valores de São Paulo, que abriu em queda e chegou a cair 1,06% nesta manhã, saiu do campo negativo e registrava ligeiro ganho às 11h35, mas a recuperação ainda é limitada: +0,14%, a 37.342 pontos. Dois fatores são predominantes para a melhoria dos negócios: a diminuição das perdas nas Bolsas de Nova York (índice Dow Jones em -0,11% e Nasdaq -0,43%) e o balanço da Vale do Rio Doce. As ações da mineradora abriram em alta e puxam o índice para cima, com bom volume financeiro. Vale PNA subia 1,38% às 11h30 e tinha a maior negociação financeira até então, de R$ 48,7 milhões, superando os R$ 41,3 milhões de Petrobras PN, que saiu da baixa e também subia (0,09%). Vale ON sobe 2,16%, com giro de R$ 13,3 milhões. A maioria dos papéis mais negociados da Bolsa ainda cai, mas as recuperações já mostram Cesp PNB, Braskem PNA e Varig PN em alta, além de Bradesco estável. Braskem, Vale, Cesp e Acesita lideram as valorizações do índice, enquanto CCR, BRT Participações ON, Net e Contax estão entre as principais perdas.