Bovespa reduz ritmo de queda e cai 0,58% A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) reduziu esta tarde a queda apresentada desde a abertura. Às 13h53, o Ibovespa, principal índice, registrava baixa de 0,58%, aos 42.672 pontos. Na mínima do dia, o índice já havia recuado 1,17%. Enquanto isso, o petróleo, responsável por parte da queda da Bovespa, ainda operava em forte baixa. Na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), o contrato de petróleo com vencimento em fevereiro cedia 2,65%, para US$ 51,40. Em Londres, o contrato para fevereiro recuava 1,52%, para US$ 52,31.