Bovespa reforça alta a 1,83% e dólar cai a R$ 2,1379% O quadro externo favorável, as boas perspectivas em relação à economia brasileira no segundo mandato do presidente Lula, o fluxo financeiro robusto e os balanços de empresas em linha ou acima do esperado pelos analistas sustentam hoje a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Às 15h57, o Ibovespa (principal índice da Bovespa) subia 1,83%, aos 41.175 pontos. Nesta segunda-feira foi a vez da TIM Participações mostrar seus números. Os papéis reagiram em alta, e chegaram a liderar os ganhos do índice por um bom tempo. A companhia registrou lucro líquido de R$ 20,345 milhões no terceiro trimestre deste ano, ante prejuízo de R$ 308,402 milhões de igual período de 2005. No câmbio, o dólar comercial recuava, no horário acima, 0,14% a R$ 2,137. Na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), a moeda norte-americana perdia 0,12%, também a R$ 2,137.