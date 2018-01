Bovespa reforça alta e sobe mais de 1% A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) reforçou a alta registrada no começo do dia. Às 13h22 a Bolsa paulista subia 1,05% para 43.102 pontos. Nos Estados Unidos, as bolsas também têm desempenho positivo, porém menos intenso. O índice Dow Jones registrava ganho de 0,40%, o Nasdaq avançava 0,37% e o S&P 500 operava em +0,33%.