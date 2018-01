Bovespa reforça ganho e dólar mantém-se em alta O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, estabeleceu no início desta tarde a tendência de alta, acompanhando as Bolsas de Nova York. Às 13h54, a Bolsa paulista subia 1,24%, para 34.743 pontos. Em NY, o índice Dow Jones avançava 0,28%, Nasdaq registrava elevação de 0,44% e S&P-500 mostrava alta de 0,35%. No mercado de câmbio, a tendência de alta vista desde a abertura dos negócios não se inverteu. Por volta das 13h30, o dólar comercial era negociado no mercado interbancário a R$ 2,248 (+0,58%) e o dólar à vista estava cotado no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros a R$ 2,2527 (+0,88).