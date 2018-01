Bovespa reforça queda a mais 1% O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), renovou a cotação mínima do dia no início desta tarde. Às 13h20, o índice cedia 1,32%, para 42.187 pontos. Em Nova York, enquanto isso, o Dow Jones perdia 0,60% e o Nasdaq recuava 0,50%. A ação mais importante da Bolsa brasileira, Petrobras PN (preferencial), tinha queda de 1,67%. O petróleo recuava quase 1% em Nova York, no mesmo horário. No mercado de câmbio, a moeda norte-americana mantém valorização. O dólar subia 0,29%, para R$ 2,110.