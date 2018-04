Bovespa registra alta e atinge novo recorde diário A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera nesta tarde em alta, após estabelecer novo recorde diário de pontos, ao avançar 0,95% a 49.220 pontos. O recorde anterior foi alcançado ontem, a 49.156 pontos. O recorde de fechamento é de 48.921 pontos, na última segunda-feira. Em Nova York, às 14h30 (de Brasília), o índice Dow Jones tinha alta de 0,10%, o Nasdaq recuava 0,32% e o S&P registrava ganho de 0,02%. Dentre as baixas da Bolsa estavam Telemar, Submarino, Petrobras, Vale do Rio Doce e Aracruz. Do lado oposto estavam Cosan, Souza Cruz, Klabin e Gol. No horário citado, a Bovespa subia 0,90%, aos 49.192 pontos.