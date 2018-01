Bovespa registra maior queda desde 11/9/2001 O Ibovespa, principal indica da Bolsa de Valores de São Paulo registrou esta tarde queda de 7,60%, na pontuação mínima de 42.695 pontos (às 16h56). Segundo a assessoria da Bovespa, trata-se da maior queda do pregão desde o episódio dos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, quando o índice recuou 9,17% e o pregão foi interrompido. Desde então, a maior queda porcentual ocorreu em 22 de julho de 2002, com perda de 6,52%. Nenhuma ação do índice opera em alta esta tarde.