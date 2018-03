Bovespa registra queda de mais de 1% O mercado acionário brasileiro mantém-se esta tarde no terreno negativo, cedendo 1,40%, para 43.823 pontos, às 15h52. Na mínima do dia, o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), recuou 1,59%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones, índice mais tradicional da Bolsa de Nova York e que normalmente influencia a Bovespa, recuava 0,13% por volta do horário citado (de Brasília), ainda em reação à ata do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), divulgada ontem - e que voltou a destacar a preocupação dos integrantes da autoridade monetária com a inflação - e também influenciado por dados dos setores de serviços, imóveis e indústrias do país, que saíram hoje.