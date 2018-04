Bovespa registra quinto nível recorde em seis dias Após apenas um dia de queda, a Bolsa de Valores de São Paulo retomou a trajetória de alta e emplacou novo nível recorde, o quinto nos últimos seis pregões. O Ibovespa, principal índice, subiu 0,87% e fechou aos 47.346,6 pontos. O recorde anterior, de terça-feira, era de 47.134 pontos. No melhor momento do dia, mais um recorde foi quebrado, o de pontuação máxima durante um pregão (intraday): 47.389 pontos (alta de 0,96%), contra os 47.239 pontos do pregão de segunda-feira, até então a máxima histórica. A Bovespa abriu o pregão com os investidores vendendo ações para embolsar os lucros anteriores, seguindo o movimento iniciado ontem - na mínima, o índice caiu 0,92% - mas depois inverteu o sinal acompanhando a melhora do mercado acionário norte-americano. As Bolsas de Nova York reagiram aos dados de desempenho do setor varejista divulgados hoje, sobre o mês de março, que foram melhores do que esperavam os analistas. O índice Dow Jones subiu 0,54% e o Nasdaq, 0,85%. A cautela quanto à inflação americana, contudo, se mantém. Hoje, ela se fez sentir pela manhã, quando foi divulgada a surpreendente alta, de 1,7%, dos preços dos bens importados pelos EUA em março. Empresas Além de acompanhar Wall Street, o Ibovespa foi beneficiado pela valorização de 2,97% do petróleo na Bolsa Mercantil de Nova York, que deu impulso para a alta de 1,32% nas ações preferenciais (sem direito a voto) da Petrobras. As novatas Heringer, do setor de fertilizantes, e JHSF, construtora, subiram 0,29% e 3,75%, respectivamente. As duas empresas estrearam hoje no novo mercado da Bovespa. O volume negociado na Bolsa paulista totalizou R$ 3,07 bilhões.