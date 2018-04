Bovespa registra volume recorde de R$ 14,5 bi A Bolsa de Valores de São Paulo registrou, hoje, volume recorde no exercício de opções sobre índice, que somou R$ 4,856 bilhões e superou o valor de 14 de fevereiro, de R$ 4,072 bilhões. Por conta dessas operações, a bolsa computou giro financeiro recorde, de R$ 14,5 bilhões, superando os R$ 14,3 bilhões também somados no vencimento anterior. O Ibovespa operou durante boa parte do dia acima dos 49 mil pontos, mas ao fechamento registrou queda, de 0,09% aos 48.709 pontos.