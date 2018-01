Bovespa renova máxima e Dow Jones opera em alta O índice Dow Jones, das ações de primeira linha da Bolsa de Nova York, inverteu novamente o sinal esta tarde e voltou a operar com ganho. Às 16h35 (de Brasília), o índice registrava alta de 0,30%. Já o Nasdaq, da Bolsa eletrônica, recuava 0,27%. Com a melhora do Dow Jones, o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, renovou a pontuação máxima do dia. No horário citado, o índice subia 2,10%, aos 45.416 pontos. A principal ação brasileira, Petrobras PN, tem forte valorização, sustentada pela alta de 3,04% do petróleo na Bolsa Mercantil de Nova York. Petrobras PN disparava 5,45%, a R$ 46,40, na cotação máxima do dia.