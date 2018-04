Bovespa renova máxima recorde e avança mais de 2% O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), renovou a pontuação máxima do dia, aos 48.941 pontos, às 16h25, quando subia 2,12%. Entre os destaques de alta da Bovespa estavam, no horário acima, Unibanco, Sadia, Cyrela, Bradesco, Perdigão, Brasil Telecom Participações, Comgás e Celesc. Do lado oposto estavam apenas três ações: Telemar, Eletrobrás e Submarino.