Bovespa retoma os 47 mil e tem alta de 0,59% A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) voltou a operar na casa dos 47 mil pontos logo após a abertura com a com as ações das teles comandando a valorização. Às 11h15, a bolsa paulista subia 0,57%, aos 47.122 pontos. O giro financeiro era de R$ 691 milhões e projetava R$ 3,65 bilhões para o final do dia. As altas mais expressivas do índice ficavam por conta dos papéis das teles. O papel preferencial (PN) de Telemar tinha ganho de 6,27%, seguido de Telemar preferencial classe A (PNA), em +5,06%, Telemar ON (ordinária) em +3,17%, Brasil Telecom PN com +2,20% e Brasil Telecom Participações PN com 2,42%. O ministro das Comunicações, Hélio Costa, colocará na pauta da reunião de hoje com a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, as mudanças no Plano Geral de Outorgas (PGO) para permitir que duas operadoras de telefonia - particularmente Telemar e Brasil Telecom - possam se fundir. O PGO foi estabelecido por decreto presidencial, que divide o mapa do Brasil em áreas reservadas para cada empresa. Costa defendeu que o Congresso seja ouvido nesse debate antes de o governo tomar uma decisão. Segundo o ministro, uma eventual alteração no PGO deve vir acompanhada de uma discussão maior, que envolveria questões como o acesso a internet via banda larga e as regras para serviços de TV paga - áreas que têm sido alvo de discussões recentes envolvendo a Telefônica, a NET e a Telemar.