Bovespa se recupera e fecha o mês em alta A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) virou o jogo nos últimos pregões de fevereiro. Depois de passar quase todo o mês no negativo, o mercado de ações reagiu nesta semana com a volta do investidor estrangeiro e acabou encerrando o mês com sinal positivo. A sessão desta sexta-feira foi morna, refletindo a redução do ritmo dos negócios por causa do feriado do carnaval. Mesmo assim, a Bovespa fechou com pontuação recorde, o 13.o registrado este ano. O Índice Bovespa fechou em alta de 0,53%, com 38.610 pontos, na pontuação máxima do dia e recorde histórico, superando o registrado no dia 20 deste mês. A mínima nesta sexta-feira ficou em 38.337 pontos (-0,18%). Com esse resultado, a bolsa encerrou fevereiro com valorização de 0,59% no período. Nos dois primeiros meses do ano, a bolsa acumula alta de 15,41%. O movimento financeiro recuou nesta sexta-feira para R$ 1,710 bilhão. O mercado recebeu duas notícias importantes no último dia útil do ano. Uma delas foi o IGP-M de fevereiro, que ficou em 0,01% ante uma variação de 0,92% em janeiro. A outra foi o resultado do PIB brasileiro em 2005, que cresceu 2,3%. As duas notícias acabaram tendo um efeito favorável para o mercado de ações. "Uma notícia foi boa, que é a inflação baixa. A outra foi ruim, que foi a economia crescendo aquém do que poderia no ano passado. Mas as duas juntas acabaram sendo positivas porque a bolsa não olha pra trás, olha para a frente. E esses dois indicadores só reforçam que os juros vão cair este ano e a economia deverá crescer bem mais do que no ano passado", comentou um operador. Outro fator que contribuiu para o fechamento em alta da bolsa nesta sexta-feira foi a volta do investidor estrangeiro. No mês, o saldo continua negativo, em R$ 741 milhões. Mas nos últimos dias as entradas têm superado as saídas de capital externo aplicado no mercado de ações. No dia 21, entraram R$ 100 milhões líquidos. E no dia 22 teriam ingressado mais cerca de R$ 70 milhões, segundo apurou a editora Aline Cury Zampieri, do Empresas e Setores, com uma fonte do mercado. Em Nova York, o dia foi morno para os mercados de ações. O Dow Jones fechou em ligeira queda de 0,07%, o Nasdaq subiu 0,34% e o S&P 500 avançou 0,13%. O risco Brasil, por sua vez, caiu mais 3 pontos para 221 pontos base, novo nível histórico. Entre os papéis que compõem o Índice Bovespa, as maiores altas desta sexta-feira foram Light ON (+11,31%), Klabin PN (+6,16%) e Telesp Celular Par PN (+5,85%). As maiores baixas foram Eletrobrás ON (-3,87%), Eletrobrás PNB (-3,22%) e Siderúrgica Nacional ON (-3,12%).