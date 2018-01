Bovespa segue a alta de NY, mas com poucos negócios O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, ampliou o movimento de alta na tarde de hoje, subindo mais de 2% e ultrapassando os 42 mil pontos. Por volta das 16h40, registrava a máxima do dia, com valorização de 2,51%, aos 42.366 pontos. O mercado doméstico acompanha os principais índices de ações de Nova York. Por volta do horário citado, o índice Dow Jones subia 0,74%, o Nasdaq avançava 1,54% e o S&P 500 registrava alta de 0,83%. "A bolsa realizou [lucro] na semana passada. Tinha espaço para subir", comentou um operador. Ele observou, no entanto, que o volume financeiro é bastante reduzido na bolsa paulista, o que indica que o mercado mantém a cautela diante da volta das incertezas sobre a economia norte-americana. Até o horário citado, o giro financeiro na Bovespa estava em R$ 1,66 bilhão, projetando o total de R$ 2,10 bilhões para o encerramento dos negócios.