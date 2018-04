Bovespa segue Nova York e acelera valorização A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) acelera o ritmo de alta verificado na abertura do pregão, na mesma direção que o mercado de ações norte-americanos. As bolsas de Nova York (índices Dow Jones e Nasdaq) sobem mais de 1%, por conta da queda de mais de 2% no preço do petróleo e em razão de um dado mostrando que os sinais vitais do setor imobiliário estão se estabilizando. Na Bovespa, que tinha ganho de 1,72% por volta de 13 horas, os destaques do lado positivo eram Banco do Brasil (+5,14%), Cyrela (+4,21%), Itaú (4,04%), Companhia de Concessões Rodoviárias (+3,57%) e Vale do Rio Doce (3,45%). Já os papéis da Petrobras, que operam com valorização mais cedo, passar a cair, mas tinham baixa leve (-0,35% PN e -0,51% ON). TAM ainda registrava queda (-1,79%), enquanto Gol operava no azul (+1,97%).