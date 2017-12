Bovespa segue Nova York e opera em alta O Ibovespa voltou a operar em alta hoje e por volta das 16h30 subia 1,20%, com 36.658 pontos. "A bolsa continua seguindo Nova York", comentou um operador, ao observar que o mercado de ações em Wall Street também inverteu o sinal negativo e, por volta do mesmo horário, apresentava altas de 0,44% (Dow Jones), 0,60% (Nasdaq) e 0,64% (S&P 500). As bolsas norte-americanas refletem o cenário corporativo nos EUA e a queda nas cotações do petróleo. O volume de negócios na bolsa paulista, no entanto, continua limitado, projetando para o fim do pregão o valor de R$ 1,80 bilhão.