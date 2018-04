Bovespa segue NY e encerra com perda de 0,55% Em dia encravado entre o final de semana e o feriado, a Bolsa de Valores de São Paulo seguiu o ritmo do mercado norte-americano, que opera normalmente amanhã. O Ibovespa, principal índice da Bolsa paulista, cedeu 0,55% e fechou aos 48.956 pontos. O volume negociado totalizou R$ 3,22 bilhões. O melhor momento foi registrado logo após o início dos negócios, quando o Ibovespa subiu 0,51%, para 49.482 pontos, influenciado pelo índice de preços para gastos com consumo pessoal (PCE). Seu núcleo, que exclui os gastos com alimentos e energia, ficou estável em março, o que levou a uma redução do índice anual do núcleo de 2,4% em fevereiro para 2,1% em março, se aproximando do teto da zona de conforto estabelecida pelo banco central norte-americano, de 2%. Mais tarde, porém, pesou sobre os mercados outro dado econômico, que mostrou fraco crescimento do consumo nos Estados Unidos em março: o índice de gastos com consumo subiu 0,3%, o menor aumento desde outubro do ano passado e inferior à expectativa de elevação de 0,5% dos economistas. O índice Dow Jones, da Bolsa de Nova York, terminou o dia em baixa de 0,45%. A forte valorização das ações da TIM e da Vivo, reagindo à notícia do final de semana sobre a compra da Telecom Italia pela Telefónica, também ajudou a puxar para cima o Ibovespa. Mas os papéis não sustentaram a alta e trocaram de sinal no meio da manhã. A ação preferencial (PN) da TIM chegou a subir 5,5%, mas fechou em baixa de 3,95%. A ordinária (ON), que avançou mais de 2%, encerrou com perda de 9,05%, liderando o ranking de piores desempenhos do dia. Após disparar 7,69%, Vivo PN subiu apenas 0,43%. Vivo ON recuou 4,62%. Os investidores se mostram preocupados com o futuro das companhias por conta da regulamentação brasileira. O ministro das Comunicações, Hélio Costa, já disse que o governo vai avaliar a concentração no setor de celulares, pois a transação leva a Telefónica a deter 54% do mercado, com participação em três operadoras de telefonia. A questão agora, segundo os analistas da área, é saber como o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) deverão reagir à nova participação de mercado da Vivo, Tim e Brasil Telecom. Toda essa movimentação no setor de telefonia, no entanto, não teve grande reflexo no giro financeiro, que só não foi fraco por causa das estréias da Wilson Sons, operadora logística portuária e marítima, e da Cremer, distribuidora de produtos médico hospitalares, que responderam pelos maiores volumes do dia. Os papéis da Wilson Sons subiram 0,97% e os da Cremer terminaram estáveis.