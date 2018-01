Bovespa segue NY e termina em baixa de 0,43% O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, perdeu hoje o patamar dos 43 mil pontos, ao encerrar o dia com perda de 0,43%, aos 42.909 pontos. O volume financeiro totalizou R$ 2,58 bilhões. A animação da Bolsa exibida nos primeiros trinta minutos de pregão, quando o índice à vista estabeleceu nova máxima histórica, de 43.506 pontos, em alta de 0,95%, diminuiu de intensidade ao longo da manhã até o mercado virar para o lado negativo no início da tarde. Na mínima, o índice recuou 0,79%, para 42.758 pontos, acompanhando o enfraquecimento das bolsas em Nova York e também refletindo a disputa entre comprados e vendidos em torno do vencimento de índice futuro na próxima semana. Mais cedo, os negócios foram favorecidos pela ata positiva da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que recolocou na mesa de apostas a possibilidade de um outro corte de 0,50 ponto porcentual, ao mesmo tempo em que deixou também a possibilidade de uma redução mais branda do juro, de 0,25 ponto porcentual. Mas o efeito positivo da ata durou até a abertura das bolsas norte-americanas, quando então o mercado doméstico voltou novamente os olhos para o comportamento de Wall Street nessa véspera de divulgação do relatório de emprego dos EUA (payroll). Após uma abertura em alta, o Nasdaq cedia 0,54% às 18 horas (de Brasília) e o Dow Jones recuava 0,30%.