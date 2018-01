Bovespa sobe 0,16% e acumula alta de 11,55% em 2006 A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) operou em terreno positivo desde a abertura dos negócios até as 17 horas desta segunda-feira. A partir daí, entrou no negativo e depois oscilou entre momentos de alta e de baixa até o fechamento. Fluxo financeiro menor, agenda fraca de notícias e Wall Street "de lado" deixaram o mercado doméstico sem tendência definida hoje. O Índice Bovespa fechou em alta de 0,16%, com 37.321 pontos. Operou entre a máxima de 37.776 pontos (+1,38%) e a mínima de 37.229 pontos (-0,09%). Com esse resultado, a bolsa passou a acumular baixa de 2,76% em fevereiro e alta de 11,55% em 2006. O movimento financeiro ficou em R$ 2,014 bilhões. Pelo segundo pregão consecutivo, operadores comentaram que a bolsa paulista passa por um momento de correção de preços e readequação de portfólios. Depois de um período de euforia verificado em janeiro, quando o Ibovespa acumulou ganhos de 14,7% impulsionados pelo investimento estrangeiro, o mercado realizou lucros na semana passada e agora passa por um momento de acomodação. O ingresso de capital externo na bolsa, no entanto, continua forte em fevereiro. No dia primeiro deste mês, entraram R$ 117 milhões líquidos. E no dia 2, segundo fontes do mercado, teriam entrado mais cerca de R$ 150 milhões. Com relação ao comportamento desta segunda-feira, um operador comentou que "o mercado parece estar receoso com os Estados Unidos". Ele afirma que as bolsas "não decolam por lá" e ainda há a perspectiva de um novo aumento dos juros na próxima reunião do Federal Reserve. "Até aí, está tudo dentro do previsto. O que não se sabe exatamente é o que o novo presidente do Fed vai fazer depois", comentou outro operador. A bolsa paulista hoje esteve bastante concentrada nos papéis da Petrobras. As preferenciais da estatal registraram giro financeiro de R$ 237 milhões e fecharam em alta de 2,63%. O segundo maior giro ficou com Vale PNA (R$ 111 milhões), que subiu 0,36%. "Petrobras impediu que a bolsa caísse hoje", disse um operador. Em Nova York, às 18h25, o Dow Jones operava em alta de 0,12%, o Nasdaq recuava 0,21% e o S&P 500 subia 0,08%. Já o risco Brasil caía 7 pontos para 255 pontos base. O risco Brasil teria sido favorecido pela alta, mesmo que modesta, dos títulos das economias emergentes. A elevação do rating da Venezuela pela Standard & Poor's, na sexta-feira passada, teria dado suporte aos emergentes, segundo apurou Suzi Katzumata, editora de Internacional do AE News Broadcast. Entre os papéis que compõem o Índice Bovespa, as maiores altas foram Cesp PN (+5,65%), Arcelor ON (+4,87%) e Aracruz PNB (+3,85%). As maiores baixas foram Sadia PN (-8,45%), Contax ON (-4,15%) e Embraer ON (-3,63%).