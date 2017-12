Bovespa sobe 0,24% e chega a 22º recorde do ano A Bovespa conquistou hoje seu 22º recorde de pontos desde ano, ao fechar em alta de 0,24%, a 41.515 pontos. O volume de negócios foi de R$ 2,64 bilhões. A Bolsa oscilou entre a máxima de 41.693 pontos e a mínima de 41.094 pontos. O pregão iniciou o dia em baixa, com realização de lucros, após o Ibovespa ter acumulado na primeira semana de maio ganho de 2,6% e batido na sexta-feira o 21º recorde de pontuação do ano (41.417 pontos). Mas o movimento se inverteu com a entrada de capital externo. Outro catalisador para a Bolsa são os balanços de empresas brasileiras, cuja concentração atinge o seu auge nesta semana e na próxima.