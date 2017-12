Bovespa sobe 0,32%, mas petróleo volta a preocupar O índice Ibovespa operava em alta de 0,32% às 10h59, a 36.339 pontos. Assim como ocorreu ontem, o mercado brasileiro de ações continua colado às bolsas norte-americanas. Nos EUA, as Bolsas de Nova York operam em direções divergentes. Enquanto o índice Dow Jones recua 0,16%, o Nasdaq avança 0,21%. Os investidores continuam atentos ao comportamento dos preços do petróleo, que voltaram a registrar alta esta manhã, reagindo à determinação de Israel de desarmar o grupo islâmico libanês Hezbollah. O barril para entrega em setembro era negociado acima de US$ 75 em Nova York e Londres. Na Bovespa, a Embratel divulga após o fechamento o balanço do segundo trimestre. Analistas ouvidos pela Agência Estado esperam lucro líquido de R$ 145 milhões no segundo trimestre, crescimento de 54,2% em relação ao apurado no mesmo período do ano passado (R$ 94 milhões). A previsão toma como base avaliações feita por três instituições (Bradesco, Banco Brascan e BES Securities).