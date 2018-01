Bovespa sobe 0,42% em dia de cautela e realização A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) teve nesta quinta-feira mais um dia de forte volatilidade, sem definição de tendência e com volume financeiro acima dos R$ 2 bilhões. Nas vésperas do carnaval, os investidores mantêm o tom de cautela. Por outro lado, o País continua oferecendo indicadores positivos para a economia e o capital externo dá mostras de estar querendo voltar ao mercado de ações doméstico. O Índice Bovespa fechou em alta de 0,42%, com 38.405 pontos. Operou entre a máxima de 38.522 pontos (+0,72%) e a mínima de 37.747 pontos (-1,31%). Com esse resultado, a bolsa passou a acumular ligeira alta de 0,06% em fevereiro e alta de 14,79% em 2006. O movimento financeiro ficou em R$ 2,263 bilhões. Operadores afirmaram que há um movimento de realização de lucros na bolsa por parte daqueles investidores que não querem passar o carnaval posicionados em ações. "Tem gente que prefere passar o carnaval tranqüilo, sem correr o risco de ser pego de surpresa com alguma notícia ruim nos mercados internacionais enquanto a bolsa estiver fechada por aqui", comentou um operador. Por outro lado, o investidor estrangeiro estaria na ponta contrária, comprando ações de olho na rentabilidade com prazo mais longo. O mercado também estaria trocando papéis que ficaram caros por outros que estão com os preços mais atraentes. Esse tipo de operação estaria respondendo por boa parte do forte volume financeiro que a Bovespa vem registrando nessa semana pré-carnavalesca. Alguns papéis de bancos e do setor siderúrgico, por exemplo, estariam sendo trocados por ações da área de telecomunicações. Hoje cedo, o governo divulgou mais uma boa notícia para compor o cenário já positivo da economia brasileira. O Tesouro Nacional anunciou a intenção de recomprar o estoque restante de bradies que estão em mercado. Em janeiro passado, esses títulos somavam US$ 6,64 bilhões. O mercado recebeu com bons olhos esse anúncio, o que ficou evidenciado principalmente na taxa de risco Brasil que caiu 9 pontos para 223 pontos base. Outra notícia comentada de forma positiva por operadores do mercado foi a taxa de desemprego medida pelo IBGE, que subiu para 9,2% em janeiro ante 8,3% em dezembro de 2005. Em relação ao mesmo mês do ano passado, no entanto, o desemprego caiu em janeiro/2006. A taxa, em janeiro de 2005, ficou em 10,2%. "Em janeiro o desemprego sempre sobe em relação a dezembro, por motivos sazonais. Todo ano é assim e isso não significa tendência", disse um operador. Segundo reportagem de Célia Froufe e Francisco Carlos de Assis, do AE-Projeções, habitualmente, em função dos empregos gerados no final de ano com as festas de Natal e Ano-novo, o número de desempregados apresenta uma forte queda em dezembro. No começo dos anos seguintes, no entanto, grande parte destes postos é dissolvida e a taxa volta a subir. Em janeiro de 2005, por exemplo, houve elevação para 10,20% depois de registrar 9,6% em dezembro do ano anterior. O mesmo movimento foi visto na passagem de 2003 para 2004, quando a taxa de desemprego saltou de 10,9% para 11,7%. Já a taxa dessazonalizada de desemprego manteve-se no mesmo patamar em janeiro em relação a dezembro, ou seja, em 9,5% da População Economicamente Ativa (PEA), mas apresentou uma queda de 1 ponto porcentual ante o mesmo mês do ano passado, quando estava em 10,5%. Estes cálculos foram divulgados pelo economista-chefe da Mandarim Gestão de Ativos, Eduardo Velho. Segundo ele, a tendência dos próximos meses é de melhora dos números do mercado de trabalho. Ele explica que a procura por uma vaga diminui normalmente no início do ano, quando a oferta de postos de trabalho cai. "É preciso ressaltar que, sazonalmente, há uma deterioração dos números do mercado de trabalho, em função da redução da demanda após as festas de final de ano e de forma mais expressiva, e de empregos temporários", comentou ele aos editores do AE-Projeções. Operadores ainda chamaram a atenção para os números do capital estrangeiro. Até o dia 20 passado, segunda-feira, o saldo líquido de investimento estrangeiro na Bovespa estava negativo em R$ 841 milhões. Nesse mesmo dia, no entanto, entraram R$ 88,034 milhões em capital externo. E, no dia 21 (terça-feira), teriam entrado mais cerca de R$ 110 milhões. "Os gringos caíram fora da bolsa na primeira quinzena. Mas agora parece que estão voltando", disse um operador. Em Nova York, as bolsas tiveram um dia negativo. Mesmo assim, o Ibovespa conseguiu se manter no positivo. O Dow Jones fechou em baixa de 0,61%, o Nasdaq caiu 0,17% e o S&P 500 recuou 0,38%. Entre os papéis que compõem o Índice Bovespa, as maiores altas foram Light ON (+6,42%), Sadia PN (+5,12%) e Cesp PN (+3,77%). As maiores baixas foram Telesp Celular Par PN (-4,49%), Tele Leste Celular PN (-3,70%) e Bradesco PN (-3,29%).