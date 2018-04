Bovespa sobe 0,57% e fecha em novo nível recorde A Bolsa de Valores de São Paulo continuou hoje o movimento positivo iniciado ontem e renovou sua pontuação recorde de fechamento. O Ibovespa, principal índice, subiu 0,57% e fechou aos 46.554 pontos. O recorde anterior, registrado em 22 de fevereiro, era de 46.452 pontos. Ontem, os investidores se animaram com a possibilidade de um fim pacífico para a tensão entre Irã e Reino Unido, hipótese confirmada hoje. O presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, anunciou hoje que seu governo vai libertar amanhã os 15 marinheiros e fuzileiros britânicos capturados no Golfo do Pérsico em 23 de março. A declaração aliviou os mercados, que aumentaram seu apetite por risco e continuaram comprando ações. A alta não foi maior, contudo, por causa da cautela quanto à economia norte-americana. O índice de atividade do setor de serviços dos Estados Unidos, divulgado hoje pelo Instituto para Gestão da Oferta (ISM) caiu para 52,4 em março ante 54,3 em fevereiro, sugerindo enfraquecimento da atividade. A contrapartida de arrefecimento da inflação, porém, não foi observada, o que preocupou os mercados: o subíndice de preços passou de 53,8 para 63,3 em março. Somadas essas notícias à espera pelo relatório de emprego norte-americano, que será divulgado na sexta-feira, as Bolsas de Nova York registraram alta apenas modesta. O índice Dow Jones, que ontem subiu mais de 1% estabelecendo a máxima em cinco semanas, fechou hoje com valorização de 0,16%. No Brasil, a elevação do Ibovespa foi reforçada pelos ganhos de suas duas principais empresas. Petrobras PN avançou 1,28%, apesar da queda de 0,40% no petróleo na Bolsa Mercantil de Nova York. A ação é mais líquida do mercado acionário do País, mas acumula alta bastante inferior à do Ibovespa no ano (10,65%, contra 19,98%). Isso reforçou o apetite dos investidores pelo papel. A segunda empresa mais importante, Vale do Rio Doce, também colaborou para a elevação da Bolsa. A ação Vale PNA subiu 1,14%, impulsionada pela valorização das commodities metálicas. O Ibovespa oscilou entre a mínima de -0,38% e a máxima de +0,87% - aos 46.692 pontos -, insuficiente para bater outro recorde, o de maior pontuação durante um pregão (de 46.752 pontos, também atingido em 22 de fevereiro). O volume negociado hoje totalizou R$ 3,77 bilhões.