Bovespa sobe 0,57%, favorecida por Bolsas dos EUA A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) começou a última semana do ano, que tem apenas três pregões (além do feriado de ontem, o mercado fica fechado também na sexta-feira), em clima positivo, com alta de 0,57%, aos 43.603 pontos. O volume de negócios, no entanto, foi baixo: R$ 1,46 bilhão. O tom positivo do mercado de ações norte-americano contribuiu para sustentar a alta da Bovespa hoje. No horário de término dos negócios na Bolsa paulista, o índice Dow Jones subia 0,45% e o Nasdaq, da Bolsa eletrônica, tinha valorização de 0,35%. Nos Estados Unidos, as atenções dos investidores se voltaram, nesta terça-feira, para os aos papéis das empresas do setor de varejo, que divulgam os resultados das vendas de Natal. Os únicos indicadores econômicos anunciados hoje nos EUA - os índices regionais de atividade industrial do Fed de Richmond e do Fed de Dallas - não mexeram com os preços dos ativos. O feriado pós-Natal que manteve as principais bolsas européias fechadas afetou a liquidez das Bolsas de Nova York.