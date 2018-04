Bovespa sobe 0,66% e já estabelece novo recorde de pontos O índice Bovespa (Ibovespa), principal índice de ações da Bolsa de Valores de São Paulo, já estabeleceu novo recorde de pontos no início do pregão e, ao que tudo indica, pode fechar a semana com o sexto recorde em cinco pregões. Desde quarta-feira da semana passada, a Bovespa só não bateu recorde de alta no pregão da última quarta-feira. A boa notícia de hoje, que impulsiona o Ibovespa, é o índice de inflação no atacado norte-americano de março, divulgado mais cedo. O núcleo do índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês), que exclui a variação dos preços de alimentos e energia, ficou estável no mês passado nos EUA, o que fez com que os investidores respirassem mais aliviados sobre os riscos de inflação naquele país. Mas por causa da disputa entre "comprados" e "vendidos" na Bovespa em torno do vencimento de opções sobre ações, dia 16, e do vencimento de índice futuro, dia 18, hoje pode ser um pregão de forte oscilação. A briga maior está concentrada no exercício de índice futuro, quarta-feira. A opção é um contrato que confere ao portador o direito de compra ou venda de um ativo a um preço predeterminado. O vencimento de opções é a data de validade desses contratos. A partir do dia seguinte, o detentor da opção não pode mais exercê-la. Por isso, no dia de vencimento das opções e nos dias imediatamente anteriores, o movimento da Bolsa pode sofrer distorções, com os investidores atuando de forma tal que os preços das ações se aproximem daqueles valores que mais os favorecem quando a opção for exercida. De qualquer maneira, se o cenário no mercado externo seguir positivo, a Bovespa tem tudo para continuar subindo. Às 10h23, o Ibovespa registrava ganho de 0,66%, a 47.661 pontos, na máxima do dia desde o começo dos negócios, às 10 horas. Por enquanto, esse é o novo recorde de pontos durante o pregão.