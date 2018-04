Bovespa sobe 0,68% e registra 4º recorde seguido Na ausência de notícias negativas e estimulada pelo setor de telecomunicações, a Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia em nova pontuação recorde, a quarta consecutiva, e pela primeira vez acima do patamar dos 47 mil pontos. O Ibovespa, principal índice, subiu 0,68%, para 47.141 pontos. Na máxima, o índice avançou 0,81%, para 47.234 pontos, apenas cinco pontos abaixo de outro recorde, o de maior pontuação durante um pregão. O setor de telecomunicações colaborou para os ganhos da Bovespa, neste dia em que o mercado acionário norte-americano, que costuma servir de norte para as operações no Brasil, registrou ganho contido. O índice Dow Jones, da Bolsa de Nova York, subiu 0,04%. A alta nas Bolsas nova-iorquinas foi pequena porque o mercado está cauteloso antes do início da temporada de balanços corporativos. As ações do setor de telefonia registraram forte valorização, puxando o Ibovespa, alimentadas pela expectativa de uma possível fusão entre Telemar e Brasil Telecom. Os papéis da TIM lideraram o ranking de maiores ganhos do Ibovespa, com alta de 8,56% (ações ON) e 6,15% (ações PN). Telemar PN avançou 4,78%, Telemar Norte Leste PNA teve elevação de 4,68% e Brasil Telecom PN subiu 1,69%. Petrobras PN, a ação de maior peso no índice, também registrou bom ganho, de 1,50%, estimulada pela alta de 0,62% do petróleo em Nova York, após quatro dias em queda. Vale do Rio Doce PNA, segunda mais importante ação do Ibovespa, avançou 0,65%, após elevação do preço-alvo pelo banco de investimento UBS. Na mínima do dia, o Ibovespa cedeu apenas 0,07%. O volume negociado totalizou R$ 3,54 bilhões.