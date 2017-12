Bovespa sobe 0,70%; ações de elétricas se destacam As ações das empresas de energia elétrica estão aproveitando a alta da Cesp para recuperar perdas na Bolsa de Valores de São Paulo. Às 11h50, metade das oito maiores valorizações do índice Ibovespa era de elétricas. Cesp liderava com alta de 5,89%, seguida por Eletropaulo, Cemig ON e Cemig PN. Também sobem acima do Ibovespa Transmissão Paulista e Eletrobrás PNB. Vale lembrar que Eletropaulo, Cemig ON e PN ficaram entre as principais quedas do índice ontem. Após o fechamento do livro de ofertas, as ações da Cesp destravaram e sobem em Bolsa hoje. O mercado também está animado com a perspectiva de diminuição rápida do nível de endividamento da empresa. Outro fator positivo, segundo uma fonte, foi a subscrição de investidores privados na oferta da empresa. "Havia dúvidas sobre se o Santander Banespa, que possui 17% da Cesp, entraria na operação, e o banco entrou", disse. Segundo essa fonte, a participação dos investidores privados traz uma sinalização positiva para o mercado em relação à adesão ao plano estratégico da companhia. As demais altas do Ibovespa são Vivo, BrT, Telesp e Gerdau. Já as quedas contam com devoluções de lucros de Telemar, Usiminas e Sadia. O Ibovespa subia 0,70% às 12h09, a 37.145 pontos.