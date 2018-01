Bovespa sobe 0,85% na abertura e sustenta otimismo O índice Bovespa abriu o pregão de hoje com alta expressiva. Às 11h20, a Bolsa paulista subia 0,85% a 43.653 pontos, na máxima. O clima na Bovespa está bastante positivo, depois do vencimento ontem dos contratos futuros de Ibovespa, que levou o mercado a negociar históricos R$ 11,1 bilhões. As bolsas internacionais estão no topo, os juros futuros na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) operam nas mínimas e o risco Brasil atingiu o piso esta manhã (203 pontos). A divulgação amanhã nos Estados Unidos, da inflação ao consumidor em novembro, pode conduzir o Ibovespa a uma novo patamar de preços. O dado poderá reforçar o otimismo do mercado financeiro após o aumento surpreendente ontem das vendas no varejo norte-americano, que levou o índice Dow Jones da Bolsa de Nova York a bater novo recorde durante o pregão. Ainda do lado externo, as atenções estão voltadas para o petróleo, que sobe mais de 1%, diante de indicações de que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) conseguiu chegar a um acordo para corte da produção de 500 mil barris ao dia a partir de 1º de fevereiro de 2007, como defendiam a Arábia Saudita e outros países membros do grupo, incluindo Kuwait e a Líbia. A informação consta de um documento preliminar da Opep, obtido pela agência Dow Jones, e confirmada pelo Ministro do Petróleo do Catar.