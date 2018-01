Bovespa sobe 1,02% e dólar é negociado a R$ 2,232 O índice Ibovespa da Bolsa de Valores de São Paulo interrompeu o pregão da manhã às 11h30, para o jogo do Brasil na Copa do Mundo, quando registrava alta de 1,02%, a 34.984 pontos. O volume financeiro é de R$ 393 milhões, projetando R$ 1,12 bilhão até o final do dia. O pregão será retomado às 14h30. No mercado de câmbio, que também faz uma pausa até as 14h30, o dólar comercial era negociado na máxima do dia, a R$ 2,232, alta de 0,04% em relação a ontem. A taxa mínima até agora foi de R$ 2,226. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros, o dólar à vista era negociado a R$ 2,229 às 11h30, alta de 0,16%, quando suspendeu as negociações para assistir ao jogo.