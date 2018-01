Bovespa sobe 1,09% e encerra o dia em novo recorde A Bolsa de Valores de São Paulo atingiu novo recorde: o Ibovespa, principal índice, encerrou o dia com 43.754 pontos, após alta de 1,09%. O recorde anterior, estabelecido na segunda-feira, era de 43.297 pontos. Hoje, o índice oscilou entre a máxima de +1,18% e a mínima de +0,02%. O volume negociado ficou em R$ 3,43 bilhões. Passado o vencimento de índice futuro, que levou o mercado brasileiro de ações ontem a negociar históricos R$ 11,1 bilhões, o Ibovespa bateu hoje mais um recorde, o de pontos no fechamento. Essa onda de otimismo na Bolsa reflete o ambiente econômico interno e externo bastante favorável e a farta liquidez mundial. O risco Brasil atingiu o piso de 202 pontos durante a tarde, taxa inferior à mínima histórica de fechamento de 206 pontos, atingida em 14 de agosto deste ano. O recuo é um sinal forte da melhora da percepção do risco dos investidores estrangeiros em relação ao Brasil e que ajuda a explicar a forte entrada de capital externo na Bolsa. Neste mês de dezembro, o ingresso de capital externo na Bovespa está positivo em R$ 920 milhões e no ano o superávit é de R$ 1,612 bilhão. Para completar o quadro positivo, as bolsas internacionais, que são uma referência importante para a Bovespa, estão no topo. O Dow Jones, da Bolsa de Nova York, caminha para novo recorde de fechamento: às 18h08, o índice subia 0,81%, para 12.417 pontos. Na Europa, as bolsas alcançaram as máximas em cinco anos e meio, puxadas pelas ações dos setores bancário, de petróleo e mineração.