Bovespa sobe 1,18% e dólar cai para R$ 2,15 A Bolsa de Valores de São Paulo opera em alta desde a abertura do pregão. Às 11h55, o índice Ibovespa subia 1,18% a 36.989 pontos. A máxima até este horário foi de 37.050 pontos (0,5%). O volume de negócios em quase duas horas de pregão soma R$ 510 milhões, projetando para o final do dia um giro financeiro de R$ 1,7 bilhão. No mercado de câmbio à vista, o dólar comercial é negociado a R$ 2,151, em baixa de 0,51%. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros, o dólar vale R$ 2,149, na taxa mínima do dia até agora, queda de 0,56%. O preço máximo pago pelo dólar hoje até este horário foi de R$ 2,156. Os mercados de ações e de câmbio tiveram uma manhã tranqüila com o anúncio de que a inflação no atacado em julho, nos Estados Unidos, ficou abaixo das previsões. Para amanhã é esperada a divulgação da inflação ao consumidor, que se vier a confirmar de que os índices de preços estão em queda, poderá fazer com que o banco central americano mantenha os juros básicos estáveis em 5,25% ao ano.