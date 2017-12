Bovespa sobe 1,19% e mercado espera ata do Fed A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) se mantém operando em alta superior a 1% nesta tarde, enquanto o mercado aguarda a divulgação da ata da reunião do comitê de mercado aberto do Federal Reserve (banco central dos EUA). Às 14h47m, o Índice Bovespa, o principal da bolsa, subia 1,19%, aos 36.846 pontos. O dólar comercial (mercado de balcão) subia 0,09%, cotado a R$ 2,309. Na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar à vista recuava 0,43%, valendo R$ 2,312.