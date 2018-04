Bovespa sobe 1,22% e fecha com o 6º recorde do mês A sexta-feira 13 trouxe novo recorde para a Bolsa de Valores de São Paulo. O Ibovespa, principal índice, subiu 1,22% e encerrou o dia aos 47.926 pontos, o maior nível de sua história. Este foi o sexto recorde de fechamento cravado nos últimos sete pregões. O recorde anterior, de ontem, era 579 pontos menor. No melhor momento do dia, o Ibovespa registrou outro recorde, o de maior pontuação durante um pregão, aos 47.968 pontos (em alta de 1,31%). A máxima anterior, atingida ontem, era de 47.389 pontos. O resultado benigno do índice de inflação ao produtor (PPI) dos EUA em março, divulgado hoje, deixou os investidores mais aliviados em relação à inflação norte-americana, mas não desfez de todo o desconforto do mercado com os riscos inflacionários apontados pelo Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) em documento divulgado na quarta-feira. O núcleo do PPI, que exclui os preços de alimentos e energia, ficou estável em relação a fevereiro, apontando que não houve inflação em março. A divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI) dos EUA, prevista para terça-feira, não permite baixar a guarda. Para a Bovespa, contudo, o fato de o PPI não ter decepcionado já foi um fator positivo, que impulsionou as compras de ações. A forte valorização das ações da Petrobras também colaborou para o desempenho da Bolsa paulista. Petrobras PN, papel de maior peso no Ibovespa, avançou 2,16%, para R$ 47,71. A elevação aconteceu apesar da queda de 0,34% no preço do petróleo em Nova York. Isso porque os investidores que possuem contratos de opção de compra da ação a R$ 48 se esforçaram para que o preço do papel subisse hoje, já que a opção vence na segunda-feira. Ou seja, se no início da semana Petrobras PN valer mais de R$ 48, valerá a pena exercer a opção de comprá-la a essa preço predeterminado. As ações da Metalfrio, estreantes hoje na Bovespa, terminaram o pregão em alta de 7,89%, cotadas a R$ 20,50, o maior valor do dia. A empresa fabrica equipamentos de refrigeração comercial. O volume de negócios na Bovespa totalizou hoje R$ 3,7 bilhões.