Bovespa sobe 1,23% e fecha no 9º nível recorde do mês A Bolsa de Valores de São Paulo colocou hoje fim à suave realização de lucros dos últimos dois dias e voltou a bater recorde. O Ibovespa, principal índice da Bolsa paulista, subiu 1,23% e fechou aos 49.675,6 pontos, o nono encerramento em nível recorde este mês. No melhor momento do dia, o índice registrou outra marca, a de pontuação máxima de sua história, ao subir 1,52%, para 49.816 pontos, se aproximando do importante patamar psicológico dos 50 mil pontos. Nos dois primeiros dias da semana, a Bolsa registrou perda acumulada de 0,68%. Hoje, o impulso para a retomada da trajetória positiva veio do desempenho do mercado internacional e do fluxo financeiro positivo para o Brasil. De fevereiro para cá, a Bovespa registra o ingresso de quase R$ 3 bilhões em capital externo. Hoje, o volume negociado no pregão melhorou e totalizou R$ 3,76 bilhões. Nos EUA, o índice Dow Jones conquistou a marca de 13 mil pontos pela primeira vez em sua história e encerrou em novo nível recorde, aos 13.090 pontos, com ganho de 1,05%, impulsionado por mais uma rodada favorável de balanços de empresas e pela alta acima do esperado do indicador de encomendas de bens duráveis de março, que subiu 3,4% ante previsão de 2,7%. Na semana passada, o índice já havia batido recorde por três pregões consecutivos. O "livro bege", sumário das condições econômicas norte-americanas preparado pelo banco central do país, foi divulgado à tarde e não atrapalhou a trajetória dos mercados, pois seu conteúdo foi considerado neutro e já previsto. O documento apontou crescimento "apenas modesta" na maioria das regiões dos EUA e preços estáveis.